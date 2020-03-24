GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

24.03.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 31/03/2020 tarihinde saat: 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 04/03/2020 tarihli ve 10029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 700. ve 701. sayfalarında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 53382221 sayılı yazısı doğrultusunda anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 24/03/2020 tarihli ve 2020-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831754


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2089.304
Değişim :  6,00% |  5.057,47
Açılış :  87.571  
Önceki Kapanış :  84.246  
En Yüksek
89.638 En Düşük
87.050
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 16,94 1.983.919 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.710.204 % 10,00  
TATGD 5,83 11.443.356 % 10,00  
ECZYT 9,46 29.051.462 % 10,00  
DOAS 5,61 2.241.565 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5571 7,5950 % 0,07  
Frank 6,5586 6,5981 % -1,17  
Riyal 1,7132 1,7218 % -1,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.600 44,59  
Altın Gr. 333 334 6,60  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,91 13,97 0,66  
Gümüş Gr. 2,88 2,89 0,09  
B. Petrol 27,62 27,62 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru