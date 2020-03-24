***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 31/03/2020 tarihinde saat: 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 04/03/2020 tarihli ve 10029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 700. ve 701. sayfalarında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 53382221 sayılı yazısı doğrultusunda anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 24/03/2020 tarihli ve 2020-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831754BIST