***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
24.03.2020 16:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 31/03/2020 tarihinde saat: 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 04/03/2020 tarihli ve 10029 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 700. ve 701. sayfalarında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarih ve 53382221 sayılı yazısı doğrultusunda anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 24/03/2020 tarihli ve 2020-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831754
BIST
17:2089.304
En Yüksek
|Değişim
|: 6,00%
|| 5.057,47
|Açılış
|: 87.571
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|Önceki Kapanış
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89.638
En Düşük
87.050
17:206,4673
En Yüksek
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:20336,02
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|DURDO
|16,94
|1.983.919
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.710.204
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.443.356
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|29.051.462
|% 10,00
|
|DOAS
|5,61
|2.241.565
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,27
|3.601.229
|% -2,04
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.788
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,57
|984.027.987
|% 9,55
|
|THYAO
|8,30
|784.684.754
|% 7,65
|
|ASELS
|22,46
|632.015.042
|% 7,98
|
|YKBNK
|1,90
|295.311.170
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|261.460.709
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|295.311.170
|% 7,34
|
|GARAN
|7,57
|984.027.987
|% 9,55
|
|EKGYO
|1,14
|118.629.496
|% 6,54
|
|THYAO
|8,30
|784.684.754
|% 7,65
|
|ISFIN
|2,91
|243.649.909
|% 6,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5571
|7,5950
|% 0,07
|
|Frank
|6,5586
|6,5981
|% -1,17
|
|Riyal
|1,7132
|1,7218
|% -1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.600
|44,59
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|0,66
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|Gümüş Gr.
|2,88
|2,89
|0,09
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|B. Petrol
|27,62
|27,62
|0,59
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