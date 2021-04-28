***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.04.2021 12:08
a çağrı ilanı 6 Nisan 2021 tarihli ve 10303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 797. ve 798. sayfasında yayımlanmıştır. 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması kapsamında, anılan genel kurulumuz ileri bir tarihte yapılmak üzere 28/04/2021 tarihli ve 2021-05 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931633
BIST
14:201.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:208,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:209,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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9,9649
En Düşük
9,8640
14:20464,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,16
|Açılış
|: 464,91
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|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.250
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.605.029
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|45.340.079
|% -7,65
|
|EREGL
|19,51
|540.707.736
|% 0,31
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|THYAO
|11,91
|365.121.634
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,10
|244.900.165
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|467.171.731
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|478.891.360
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|478.425.599
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.976.565
|% 0,55
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3091
|11,3658
|% -0,68
|
|Frank
|8,9035
|8,9572
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
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