***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









a çağrı ilanı 6 Nisan 2021 tarihli ve 10303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 797. ve 798. sayfasında yayımlanmıştır. 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulaması kapsamında, anılan genel kurulumuz ileri bir tarihte yapılmak üzere 28/04/2021 tarihli ve 2021-05 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931633BIST