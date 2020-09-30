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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi

30.09.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL'si 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 35.000.000.-TL'den 37.500.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1178 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.09.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan  ihraç belgesi ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877385


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