***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/08/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000 TL'si 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 35.000.000.-TL'den 37.500.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1178 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 30.09.2020 tarihinde tarafımıza ulaşan ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877385BIST