***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2020 16:01
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurulda kabul edilen Kar Payı dağıtımı maddesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Peşin 0,0250000 2,5 0 0,0250000 2,5
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Peşin 0,0250000 2,5 0 0,0250000 2,5
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 7.594,169 7,14285
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 2.492.405,831 7,14285
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22/07/2020 tarihli Genel kurulunda
01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 3.638.883,06-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 3.456.938,91-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere
a) 875.000-TL nakit olarak, 2.500.000-TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3. maddesiyle uyumlu olarak yönetim kurulu üyelerine 70.000-TL kar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,
c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIMI 2019 .pdf
EK: 2 PROFIT SHARE 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 807.655,38
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.638.883,06 3.638.883,06
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 3.638.883,06 3.638.883,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -181.944,15 -181.944,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.456.938,91 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.456.938,91 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.375.000 0
* Nakit 875.000 0
* Bedelsiz 2.500.000 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 70.000 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 70.000 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 11.938,91 11.938,91
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.657,96 7.594,17 0,3 0,0964286 9,64286
B Grubu 872.342,04 2.492.405,83 97,33 0,0964286 9,64286
TOPLAM 875.000 2.500.000 97,63 0,0964286 9,64286
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861180
BIST