***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurulda kabul edilen Kar Payı dağıtımı maddesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Peşin 0,0250000 2,5 0 0,0250000 2,5B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Peşin 0,0250000 2,5 0 0,0250000 2,5Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 7.594,169 7,14285B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 2.492.405,831 7,14285Ek AçıklamalarŞirketimizin 22/07/2020 tarihli Genel kurulunda01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 3.638.883,06-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 3.456.938,91-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzerea) 875.000-TL nakit olarak, 2.500.000-TL şirket özkaynaklarını güçlendirmek ve küçük yatırımcı yararlarının orta vadede korunmasını sağlamak amacıyla bedelsiz pay olarak pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına,b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3. maddesiyle uyumlu olarak yönetim kurulu üyelerine 70.000-TL kar payı dağıtılması ve dağıtım esasları hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesineoybirliğiyle karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIMI 2019 .pdfEK: 2 PROFIT SHARE 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 807.655,38* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.638.883,06 3.638.883,064. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 3.638.883,06 3.638.883,066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -181.944,15 -181.944,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.456.938,91 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.456.938,91 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.375.000 0* Nakit 875.000 0* Bedelsiz 2.500.000 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 70.000 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 70.000 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 11.938,91 11.938,9120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.657,96 7.594,17 0,3 0,0964286 9,64286B Grubu 872.342,04 2.492.405,83 97,33 0,0964286 9,64286TOPLAM 875.000 2.500.000 97,63 0,0964286 9,64286Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861180BIST