***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 17:12
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 2020 Yılı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 26.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Peşin 0,0100000 1 0 0,0100000 1
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Peşin 0,0100000 1 0 0,0100000 1
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 0 0
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 0 0
Ek Açıklamalar
Kar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIMI 2020.pdf
EK: 2 PROFIT SHARE 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 989.599,53
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.201.525,69 1.201.525,69
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 1.201.525,69 1.201.525,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -60.076,28 -60.076,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.141.449,41 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.350 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.142.799,41 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 375.000 0
* Nakit 375.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 766.449,41 766.449,41
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 35.280 35.280
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.139,13 0 0,1 0,01 1
B Grubu 373.860,87 0 32,75 0,01 1
TOPLAM 375.000 0 32,85 0,01 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913360
BIST