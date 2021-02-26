***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 2020 Yılı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Peşin 0,0100000 1 0 0,0100000 1B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Peşin 0,0100000 1 0 0,0100000 1Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 0 0B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 0 0Ek AçıklamalarKar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIMI 2020.pdfEK: 2 PROFIT SHARE 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 989.599,53* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.201.525,69 1.201.525,694. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 1.201.525,69 1.201.525,696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -60.076,28 -60.076,288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.141.449,41 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.350 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.142.799,41 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 375.000 0* Nakit 375.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 766.449,41 766.449,4120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 35.280 35.280Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.139,13 0 0,1 0,01 1B Grubu 373.860,87 0 32,75 0,01 1TOPLAM 375.000 0 32,85 0,01 1Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar payı dağıtım tablosunun Türkçe ve İngilizce versiyonları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913360BIST