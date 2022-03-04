***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2022 19:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas sözleşme SPK izni hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu, Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki 2022-2026 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılarak , Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin tadilini 03/03/2022 tarihli yazısında değişen şekli ile uygun görmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007519
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1243
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0614
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5033
18:05897,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 18,44
|Açılış
|: 897,90
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2236
|14,2385
|% 0,88
|
|Euro
|15,5307
|15,5826
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7437
|18,8377
|% -0,14
|
|Frank
|15,4312
|15,5242
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7792
|3,7981
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|24,66
|
|Altın Gr.
|898
|898
|18,51
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:58PAMEL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
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