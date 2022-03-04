***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Esas sözleşme SPK izni hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 08.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu, Şirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki 2022-2026 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılarak , Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11 inci maddesinin tadilini 03/03/2022 tarihli yazısında değişen şekli ile uygun görmüştür.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK TADİL METNİ ONAY.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007519BIST