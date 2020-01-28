***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751592Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul belgelerinden toplantı ilanı Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu türden bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10'uncu maddenin 4'üncü fıkrası uyarınca yatırım ortaklıkları için bu madde hükümleri uygulanmaz.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıAna sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim >Politikalar > Bağış ve Yardımlara İlişkin PolitikaBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/207461Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşme 25'inci maddeGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi29.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü, Denetim Müdürü, Avukatı, Portföy Yönetim Şirketinden Portföy Yöneticisi, Aracı Kurum Temsilcisi, Bağımsız Denetim Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına sahiptir. 29.04.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinde imtiyazlı pay sahibi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.?nin pay sayısı 101.761,86 adet, oy hakkı oranı %99,97'dir. 1.500.000-TL kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması sonucu çıkarılmış sermayenin 33.500.000-TL?den 35.000.000-TL?ye çıkarılması sonrasında 31.12.2019 tarihi itibarı ile imtiyazlı pay sahibi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.?nin pay sayısı 106.318,36 adet, oy hakkı oranı %99,97'dirEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 3,611.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim> Politikalar> Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı29/04/2019 0 % 3,63 % 0,02 % 3,61 Ana sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Genel Kurul>Genel Kurul Tutanakları>2018 Yöneltilen herhangi bir soru mevcut değildir. İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 43 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758711İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Denetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal yönetim komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Aday Gösterme Komitesi başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Riskin erken saptanması komitesi faaliyetleri hakkında bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler faaliyet raporunun 1.Genel Bilgiler/ Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler/ Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunun 5. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıAna Sayfa >İnsan Kaynakları> Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıSöz konusu bilgiler 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) % 100 % 33 1 1Diğer (Other) Opersayonel Risk ve İç Kontrol Komitesi % 33 % 0 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi20.12.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulumuzun 05.12.2018 tarih ve 2018-15 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Utku Ergüder veya Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya ?dan herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşleri başlığı altında yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıMehmet Reha Tanörİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet Reha TanörYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794932Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799584Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıAna Sayfa > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar>Kadın Üye PolitikasıKadın üyelerin sayısı ve oranıKadın üye sayısı 1 - Kadın üye oranı %20Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMehmet Reha Tanör İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/1997 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Utku Ergüder İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/12/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Mahmut Kaya İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/05/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Piraye Erdem İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)Osman Nezihi Alptürk İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>İnsan Kaynakları>Personel Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerie-posta: gymk_etikbildirim@garanti.com.tr, Telefon: 0212.384 10253.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim kurulunun 21.12.2012 tarihli ve 269 sayılı kararı ile kilit yönetici pozisyonları için Personel Yedekleme Planlaması kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa>İnsan KaynaklarıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımızİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımızİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Etik İlke ve Kurallar / 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız / 4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer verilmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümler: -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim -Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri>Operasyonel Finansal Veriler -Ana Sayfa>Sıkça Sorulan SorularKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Sermaye ve Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1.Genel Bilgiler / (f )Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları İle Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (n) Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (i) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (o) Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (p) %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi başlığı altında yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı7. Diğer Hususlar / (b) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ile Personelin Mesleki Eğitimine İlişkin Bilgiler başlığı altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı13Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 95,38Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu2 gün önceKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Yönetim Kurulu İç YönergeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınırlama yoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıSöz konusu bilgiler 1. Genel Bilgiler / (f) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209982 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/525952Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Piraye Erdem, Osman Nezihi Alptürk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem, Hasan Hüsnü Güzelöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman Nezihi Alptürk, Piraye Erdem Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) Piraye Erdem, Utku Ergüder, Mahmut Kaya Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Opersayonel Risk ve İç Kontrol Komitesi Mehmet Reha Tanör, Ali Akın Ekmekci, İdil Çebi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814953BIST