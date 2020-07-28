***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 13:19
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862360
BIST
13:141.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -18,75
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:146,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:148,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0781
|Açılış
|: 8,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:14433,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,98
|Açılış
|: 433,02
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|38.757.213
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.055.015
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|78.412.162
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.011.707
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|733.094
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.001.748
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|KLNMA
|48,16
|51.296.077
|% -7,21
|
|BUCIM
|5,96
|31.430.885
|% -6,73
|
|ASELS
|37,32
|1.281.948.366
|% -0,96
|
|GUSGR
|5,86
|976.167.839
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,29
|702.689.236
|% -1,29
|
|GARAN
|7,60
|428.850.876
|% -2,19
|
|KRDMD
|3,08
|386.162.262
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,29
|702.689.236
|% -1,29
|
|IHLAS
|0,94
|172.097.630
|% -5,05
|
|GUSGR
|5,86
|976.167.839
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,77
|236.815.288
|% -3,28
|
|GSDHO
|2,69
|350.692.094
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9442
|8,9890
|% 1,39
|
|Frank
|7,5578
|7,6033
|% 1,62
|
|Riyal
|1,8525
|1,8617
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,65
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.814
|2.849
|22,10
|
|Tam
|2.899
|2.930
|22,80
|
|Yarım
|1.407
|1.430
|11,10
|
|Çeyrek
|706
|716
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,02
|