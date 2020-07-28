***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı Yönetim Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 2020-08 sayılı toplantısında aşağıda yer alan şekilde belirlenmiştir:Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımıBaşkan : Mehmet Reha TanörBaşkan Vekili : Utku ErgüderÜye : Mahmut KayaBağımsız Üye : Osman Nezihi AlptürkBağımsız Üye : Piraye Erdemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862416BIST