***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 15:15
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı Yönetim Kurulu'nun 28.07.2020 tarih ve 2020-08 sayılı toplantısında aşağıda yer alan şekilde belirlenmiştir:
Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımı
Başkan : Mehmet Reha Tanör
Başkan Vekili : Utku Ergüder
Üye : Mahmut Kaya
Bağımsız Üye : Osman Nezihi Alptürk
Bağımsız Üye : Piraye Erdem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862416
BIST
15:291.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,80
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:296,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0723
|Açılış
|: 7,0300
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|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:298,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 8,1850
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 431,44
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|Önceki Kapanış
|: 429,04
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437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|30.982.306
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.345.238
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.651
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.168.267
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.183.152
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.131.746
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,96
|1.849.279.454
|% 0,74
|
|GUSGR
|6,08
|1.456.859.928
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,12
|942.192.745
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|880.312.940
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|775.797.885
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|880.312.940
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|942.192.745
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,94
|253.782.395
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,08
|1.456.859.928
|% 7,42
|
|GSDHO
|2,65
|453.506.996
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9175
|8,9622
|% 1,09
|
|Frank
|7,5335
|7,5789
|% 1,30
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-18,00
|
|Altın Gr.
|430
|430
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.819
|2.854
|26,70
|
|Tam
|2.904
|2.935
|27,50
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|13,40
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,56
|-1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,25
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
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