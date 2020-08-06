***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 12:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865732
BIST
16:281.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -40,13
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:287,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,2396
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2964
En Düşük
7,0287
16:288,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2892
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:28481,61
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 19,82
|Açılış
|: 481,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|16,58
|51.318.060
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.393.872
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.055.280
|% 9,91
|
|LUKSK
|23,82
|3.374.791
|% 8,97
|
|PINSU
|5,43
|26.846.837
|% 8,60
|
|KARTN
|549,00
|12.142.044
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|4.103.616
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.923.062.471
|% -6,22
|
|GARAN
|6,61
|1.198.555.791
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|974.096.107
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|943.727.637
|% -4,78
|
|ASELS
|15,84
|869.157.424
|% -5,94
|
|EKGYO
|1,96
|1.923.062.471
|% -6,22
|
|ODAS
|2,18
|545.549.546
|% -6,84
|
|YKBNK
|2,07
|444.768.602
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,78
|943.727.637
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,79
|746.458.052
|% -4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,68
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,64
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.299
|204,60
|
|Tam
|3.291
|3.414
|230,00
|
|Yarım
|1.598
|1.654
|100,20
|
|Çeyrek
|801
|832
|53,90
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,50
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,45
|