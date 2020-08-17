***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 11:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869317
BIST
15:231.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:237,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:238,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7753
En Düşük
8,7054
15:23465,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,48
|Açılış
|: 465,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,98
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HUBVC
|16,94
|65.950.205
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.197.551
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.698.473
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|15.671.473
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.501.456
|% -9,82
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,08
|123.290.634
|% -7,05
|
|GARAN
|6,93
|755.525.695
|% 2,21
|
|RTALB
|50,55
|639.633.605
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,92
|621.124.290
|% -0,52
|
|KLGYO
|8,43
|600.886.940
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,79
|500.234.613
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,92
|621.124.290
|% -0,52
|
|KRDMD
|2,79
|500.234.613
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,09
|258.927.410
|% 0,97
|
|GARAN
|6,93
|755.525.695
|% 2,21
|
|PETKM
|3,74
|377.826.398
|% 3,60
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3947
|% 0,51
|
|Euro
|8,7691
|8,7753
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% 0,50
|
|Frank
|8,1113
|8,1602
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,53
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|12,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|-35,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|21,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|10,55
|
|Çeyrek
|746
|763
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,21
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37DGKLB
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 493, 953 adet işlem
-
15:36GEDZA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 730 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 23 artarak (% 0.18 ) 1, 222
-
15:35XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 9, 084.00 milyon TL de
-
15:35BAYRK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 495, 268 adet işlem