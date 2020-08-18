***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 10:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869618
BIST
10:061.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.084
10:067,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:068,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:06475,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,92
|Açılış
|: 475,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MRSHL
|131,50
|605.234
|% -6,07
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|RALYH
|13,66
|2.797.877
|% -5,79
|
|RTALB
|55,75
|95.511.628
|% 7,21
|
|GARAN
|6,98
|62.696.836
|% 0,29
|
|ASELS
|17,87
|52.862.920
|% 0,17
|
|BIMAS
|67,60
|39.451.096
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,92
|37.016.130
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,92
|37.016.130
|% -0,52
|
|KRDMD
|2,84
|32.826.250
|% -0,35
|
|TSKB
|1,09
|12.422.493
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|62.696.836
|% 0,29
|
|CEMAS
|1,54
|8.388.316
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3892
|7,3927
|% 0,12
|
|Euro
|8,7988
|8,8040
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7013
|9,7499
|% 0,68
|
|Frank
|8,1418
|8,1908
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9667
|1,9766
|% 0,32
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|14,98
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,15
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,23
|