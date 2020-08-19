***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 13:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869910
BIST
13:111.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
13:117,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:118,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:11471,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,59
|Açılış
|: 471,80
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.156.188
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|456.662.357
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.259.739
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|204.637
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,97
|820.258.220
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|803.757.512
|% 2,36
|
|GARAN
|7,23
|592.913.659
|% 1,40
|
|ASELS
|17,90
|513.465.771
|% 1,13
|
|GUSGR
|6,24
|467.365.936
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|820.258.220
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|803.757.512
|% 2,36
|
|MAKTK
|2,73
|246.301.987
|% 7,91
|
|GARAN
|7,23
|592.913.659
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,24
|467.365.936
|% 1,79
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3752
|7,3802
|% 0,10
|
|Euro
|8,8060
|8,8129
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7332
|9,7820
|% 0,06
|
|Frank
|8,1386
|8,1876
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% 0,10
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-12,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|