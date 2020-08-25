***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 11:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.08.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871020
BIST
13:041.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:047,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:048,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:04457,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:04
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|8.599.851
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.750
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|DERAS
|9,00
|9.281.040
|% -6,25
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,39
|862.666.092
|% 2,80
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|SASA
|15,76
|533.237.952
|% 5,77
|
|GUSGR
|6,58
|444.540.118
|% 2,17
|
|TUPRS
|83,95
|347.103.716
|% -0,42
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,92
|287.830.305
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|283.225.608
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,13
|346.921.013
|% 7,19
|
|BJKAS
|3,27
|277.046.346
|% 2,83
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3881
|7,3908
|% 0,18
|
|Euro
|8,7426
|8,7485
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,6616
|9,7101
|% 0,51
|
|Frank
|8,0935
|8,1423
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,11
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,83
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-21,01
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,16
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,14
|