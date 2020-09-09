***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 11:09
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874108
BIST
11:131.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:137,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:138,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:13465,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 465,22
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:11
|FMIZP
|88,00
|20.332.464
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|20.221.136
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|25.819.601
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.152.334
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,60
|6.160.820
|% -7,95
|
|FENER
|49,00
|239.582.804
|% 9,42
|
|TSPOR
|6,93
|235.777.730
|% 6,45
|
|GSRAY
|4,71
|216.658.154
|% 8,28
|
|THYAO
|10,86
|183.030.329
|% 0,74
|
|VKGYO
|3,49
|167.421.922
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,79
|137.055.613
|% -1,10
|
|ODAS
|2,54
|147.707.033
|% 1,60
|
|VKGYO
|3,49
|167.421.922
|% 4,18
|
|GSRAY
|4,71
|216.658.154
|% 8,28
|
|BJKAS
|4,32
|148.657.678
|% 7,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4892
|7,4910
|% 0,12
|
|Euro
|8,8153
|8,8239
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,6676
|9,7161
|% -0,19
|
|Frank
|8,1289
|8,1778
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,05
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,00
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,63
|
Seans Raporu
11:11
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-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.42 ) 1, 227
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, ODAS
-
11:22XU100
Endeks 1, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 2, 769.00 milyon TL de
-
11:22TKNSA
Yüzde 6.70 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 951, 785 adet işlem
-
11:21ALCAR
Yüzde 4.47 oranında artışla 88.80 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 811 adet işlem