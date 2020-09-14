***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 11:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874906
BIST
11:331.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:337,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4966
En Düşük
7,4451
11:338,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:33468,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,54
|Açılış
|: 468,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:33
|GRNYO
|2,75
|28.023.824
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.668.067
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|48.396.102
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,03
|14.532.394
|% -7,20
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|PETKM
|4,34
|576.015.304
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|348.929.149
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,11
|244.441.691
|% 1,30
|
|FENER
|39,60
|236.471.389
|% -0,75
|
|ASELS
|16,79
|178.915.794
|% 0,96
|
|IHLAS
|1,08
|348.929.149
|% 0,93
|
|PETKM
|4,34
|576.015.304
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|137.639.406
|% -3,23
|
|KRDMD
|3,11
|244.441.691
|% 1,30
|
|IHYAY
|1,25
|78.617.484
|% -3,10
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4966
|% 0,32
|
|Euro
|8,8878
|8,8948
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5982
|9,6463
|% 0,68
|
|Frank
|8,2206
|8,2701
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% 0,25
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|6,13
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,67
|39,67
|-0,16
|