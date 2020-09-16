***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2020 10:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875239
BIST
10:411.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.112
10:417,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:418,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8972
En Düşük
8,8600
10:41473,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,56
|Açılış
|: 473,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:41
|VAKFN
|4,04
|6.372.139
|% 1.168,47
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.212.353
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|TSPOR
|4,57
|16.839.006
|% -7,49
|
|LKMNH
|12,38
|11.257.918
|% -7,27
|
|SASA
|16,95
|220.527.544
|% 4,18
|
|PETKM
|4,41
|175.627.075
|% 0,23
|
|SISE
|6,39
|148.714.389
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,10
|125.070.493
|% -0,32
|
|ECILC
|6,98
|99.518.721
|% 1,31
|
|IHLAS
|1,10
|55.721.641
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,10
|125.070.493
|% -0,32
|
|PETKM
|4,41
|175.627.075
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,79
|44.842.392
|% -1,10
|
|SISE
|6,39
|148.714.389
|% 0,63
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4973
|7,5001
|% 0,14
|
|Euro
|8,8926
|8,8967
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6304
|9,6787
|% 0,03
|
|Frank
|8,2337
|8,2833
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9928
|2,0028
|% 0,07
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,73
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,77
|