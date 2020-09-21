***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 11:18
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875871
BIST
14:071.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:077,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6077
En Düşük
7,5393
14:078,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:07472,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:05
|EGPRO
|21,34
|7.131.906
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|NUGYO
|7,20
|11.215.981
|% -5,88
|
|SISE
|6,50
|771.617.644
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,31
|718.568.491
|% 2,16
|
|RTALB
|53,30
|344.430.492
|% 4,92
|
|GARAN
|6,58
|286.297.115
|% -1,20
|
|PETKM
|4,35
|262.347.941
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,31
|718.568.491
|% 2,16
|
|SISE
|6,50
|771.617.644
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|145.866.280
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,34
|176.734.128
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,55
|94.025.065
|% 1,31
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6057
|7,6077
|% 0,69
|
|Euro
|8,9658
|8,9707
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7481
|9,7970
|% 0,18
|
|Frank
|8,2894
|8,3393
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0217
|2,0318
|% 0,66
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.123
|3.201
|-15,68
|
|Yarım
|1.510
|1.548
|-7,58
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|