***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2020 10:04
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876259
BIST
14:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:207,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6904
En Düşük
7,6530
14:209,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0067
En Düşük
8,9397
14:20466,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,45
|Açılış
|: 466,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.780.771
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|298.633.597
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|772.659.819
|% 1,83
|
|SISE
|6,88
|1.486.711.973
|% 2,84
|
|ADESE
|2,31
|363.600.149
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|608.621.628
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.689.883
|% 1,89
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6897
|% 0,36
|
|Euro
|8,9968
|9,0062
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7575
|9,8064
|% 0,23
|
|Frank
|8,3204
|8,3705
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0432
|2,0534
|% 0,27
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,14
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|-26,05
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|749
|766
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,23
|