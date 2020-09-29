***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 09:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkuğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28.09.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877138
BIST
11:131.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:137,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:139,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1684
En Düşük
9,0696
11:13474,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,50
|Açılış
|: 474,75
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:11
|YAPRK
|53,35
|407.647
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|10.440
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|YAYLA
|3,10
|55.458.315
|% -7,46
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|291.598.752
|% 2,57
|
|TRKCM
|4,86
|267.071.806
|% -4,71
|
|GARAN
|6,97
|249.401.224
|% -0,29
|
|SODA
|8,46
|217.845.191
|% -3,31
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|291.598.752
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,71
|149.546.705
|% 3,64
|
|TRKCM
|4,86
|267.071.806
|% -4,71
|
|IHEVA
|2,28
|118.508.129
|% -0,44
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8399
|7,8438
|% 0,55
|
|Euro
|9,1523
|9,1628
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,0630
|10,1134
|% 0,77
|
|Frank
|8,4548
|8,5058
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0852
|2,0957
|% 0,50
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,38
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,00
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,34
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 1, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 5, 280.00 milyon TL de
-
11:24EGSER
Yüzde 4.23 oranında artışla 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 732, 118 adet işlem
-
11:23EGSER
Yüzde 4.38 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 726, 786 adet işlem
-
11:22EGCYH
Yüzde 4.55 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 828 adet işlem
-
11:21AKSGY
Yüzde 9.90 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 145, 187 adet işlem