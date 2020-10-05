***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 13:32
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878192
BIST
17:471.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:477,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:479,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:47476,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,05
|Açılış
|: 476,92
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ARMDA
|62,15
|14.826.591
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.815.052
|% 10,00
|
|ATEKS
|22,44
|19.482.033
|% 10,00
|
|SRVGY
|26,40
|6.315.963
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|101.938.117
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.261.691
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|RODRG
|10,71
|5.257.499
|% -7,59
|
|SISE
|7,05
|1.138.727.016
|% 0,14
|
|ASELS
|18,64
|826.232.011
|% 1,30
|
|GARAN
|7,15
|693.684.593
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|658.731.099
|% 1,45
|
|THYAO
|10,69
|511.913.939
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,49
|658.731.099
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,77
|301.178.247
|% 1,72
|
|SISE
|7,05
|1.138.727.016
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|346.522.709
|% 5,16
|
|USAK
|1,90
|252.646.286
|% 6,15
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7549
|7,7608
|% 0,04
|
|Euro
|9,1426
|9,1514
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0438
|10,0942
|% 0,37
|
|Frank
|8,4448
|8,4956
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0631
|2,0735
|% 0,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|13,04
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,17
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|2,12
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem