***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 10:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879640
BIST
11:351.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,31
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:357,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:359,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0659
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:35482,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,23
|Açılış
|: 482,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IDGYO
|8,03
|1.771.665
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.152.300
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.322.368
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|420.353
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,06
|23.099.172
|% -9,21
|
|SISE
|6,76
|667.485.088
|% 1,05
|
|ASELS
|18,12
|504.353.395
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,20
|353.576.882
|% -5,54
|
|GARAN
|6,98
|324.181.550
|% -0,43
|
|ODAS
|3,22
|275.472.251
|% -0,31
|
|SISE
|6,76
|667.485.088
|% 1,05
|
|YGYO
|1,15
|111.363.439
|% 4,55
|
|ODAS
|3,22
|275.472.251
|% -0,31
|
|SKBNK
|1,67
|128.283.487
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,72
|165.491.561
|% 0,37
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9298
|7,9363
|% 0,69
|
|Euro
|9,3305
|9,3406
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,2568
|10,3082
|% 1,00
|
|Frank
|8,6179
|8,6698
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,67
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,47
|