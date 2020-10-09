***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 09:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880359
BIST
12:171.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:177,9319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:179,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:17488,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,68
|Açılış
|: 488,12
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IDEAS
|11,66
|4.970.786
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.007.852
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|104.480.777
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.414.175
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|908.197
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,90
|778.045.186
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|459.347.048
|% 1,00
|
|TUPRS
|82,50
|241.212.905
|% 0,79
|
|KERVT
|7,06
|239.071.864
|% 7,62
|
|POLHO
|4,85
|216.475.054
|% 8,26
|
|SISE
|6,90
|778.045.186
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,77
|139.949.459
|% 1,14
|
|USAK
|2,25
|164.197.542
|% 7,14
|
|GARAN
|7,04
|459.347.048
|% 1,00
|
|DOHOL
|2,52
|151.946.229
|% 1,61
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9291
|7,9319
|% -0,15
|
|Euro
|9,3554
|9,3589
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2358
|10,2871
|% -0,03
|
|Frank
|8,6480
|8,7001
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1080
|2,1185
|% -0,10
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,91
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.213
|3.292
|37,25
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|18,02
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,35
|
Seans Raporu
12:17
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12:30XU100
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12:28
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12:28XU050
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12:28
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