***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 11:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880679
BIST
12:461.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:467,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:469,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:46487,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 487,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:46
|RALYH
|5,94
|8.336.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|112.904.887
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.040.738
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.226.121
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|794.295.523
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,95
|680.646.013
|% 6,88
|
|ISFIN
|4,12
|520.602.240
|% 4,30
|
|GARAN
|7,15
|496.590.857
|% 0,70
|
|ODAS
|3,35
|358.784.331
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,95
|680.646.013
|% 6,88
|
|PETKM
|4,64
|794.295.523
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|292.371.953
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|520.602.240
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|358.784.331
|% 5,35
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8956
|7,8986
|% 0,54
|
|Euro
|9,3208
|9,3260
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2442
|10,2956
|% 0,24
|
|Frank
|8,6268
|8,6787
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,51
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|5,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-1,11
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,54
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|0,00
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,59
|