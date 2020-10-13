***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 09:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 12.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881015
BIST
11:211.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:217,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:219,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:21488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KLGYO
|14,08
|10.890.049
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.900.792
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|291.209
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|37.147.646
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|697.947
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SASA
|17,45
|280.655.934
|% 2,77
|
|GARAN
|7,11
|273.946.530
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,83
|241.181.172
|% 7,45
|
|KERVT
|8,24
|223.875.554
|% 7,01
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,75
|174.889.708
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,16
|148.320.651
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,84
|116.413.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,58
|223.689.060
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9023
|7,9068
|% 0,23
|
|Euro
|9,3248
|9,3307
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2718
|10,3233
|% -0,01
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1022
|2,1127
|% 0,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|1,27
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,23
|