***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 11:15
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882316
BIST
12:001.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
12:007,8931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0402
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
12:009,2689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0272
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
12:00484,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BFREN
|908,70
|73.262.299
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.623.830
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.631.549
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.239.111
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.395.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|6.479.739
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|996.185.349
|% 2,51
|
|PETKM
|4,55
|437.642.397
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,97
|411.882.700
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|361.240.291
|% 4,91
|
|SISE
|6,85
|348.066.586
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,97
|411.882.700
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|361.240.291
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|213.940.424
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|196.092.153
|% -4,86
|
|GARAN
|7,36
|996.185.349
|% 2,51
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8931
|% -0,51
|
|Euro
|9,2578
|9,2689
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2751
|% 0,06
|
|Frank
|8,6065
|8,6584
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0975
|2,1080
|% -0,53
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,38
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|7,00
|
|Tam
|3.198
|3.277
|6,42
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,10
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,15
|