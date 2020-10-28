***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 10:18
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.10.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884593
BIST
12:121.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,17
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:128,2808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0960
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2808
En Düşük
8,1715
12:129,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7342
En Düşük
9,6415
12:12505,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,94
|Açılış
|: 505,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:06
|DYOBY
|12,43
|17.139.900
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,04
|1.001.486.239
|% 8,51
|
|TSKB
|2,32
|995.055.162
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,82
|529.494.463
|% 6,43
|
|ASELS
|17,62
|528.677.539
|% 1,50
|
|GARAN
|6,83
|430.553.903
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,04
|1.001.486.239
|% 8,51
|
|TSKB
|2,32
|995.055.162
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,82
|529.494.463
|% 6,43
|
|YKBNK
|2,16
|184.997.014
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,23
|257.486.685
|% -1,52
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2658
|8,2714
|% 1,06
|
|Euro
|9,7133
|9,7187
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,7046
|10,7583
|% 0,62
|
|Frank
|9,0325
|9,0869
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,99
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 74 kaybederek (% -1.56 ) 1, 247
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, ALBRK
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SKBNK, TSKB, TRKCM
-
12:21XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 8, 056.00 milyon TL de
-
12:16XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de