***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 10:30
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886033
BIST
11:221.164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:228,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:229,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0908
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:22515,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 515,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.054.114
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.133.941.590
|% 0,86
|
|HALKB
|5,09
|460.023.282
|% 4,09
|
|TSKB
|2,21
|379.149.101
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,06
|368.104.021
|% 1,50
|
|KRDMD
|3,36
|364.748.724
|% 2,75
|
|TSKB
|2,21
|379.149.101
|% -3,91
|
|GARAN
|7,01
|1.133.941.590
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,31
|301.997.440
|% -0,86
|
|KRDMD
|3,36
|364.748.724
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|368.104.021
|% 1,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4925
|8,4962
|% 1,01
|
|Euro
|9,9216
|9,9314
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,9448
|10,9996
|% 0,30
|
|Frank
|9,2414
|9,2970
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2577
|2,2691
|% 1,06
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-16,71
|
|Altın Gr.
|516
|517
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,01
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KRDMD, TCELL
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 047
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, VANGD, EUHOL, MEGAP, BALAT, ETYAT, KONTR, PKENT, EUKYO, EUYO
-
11:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, ATSYH, ARTI, IZMDC, BRKO, DAGHL, POLTK, KERVN, UZERB
-
11:31
PKENT, DOBUR, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında