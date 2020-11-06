***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 10:03
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886520
BIST
10:241.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:248,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:2410,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:24527,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 527,23
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GEDZA
|19,03
|5.038.241
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|870.231
|% -9,86
|
|ODAS
|3,57
|213.128.413
|% -0,56
|
|TSKB
|2,14
|118.248.871
|% 0,94
|
|GARAN
|6,92
|114.432.516
|% -0,57
|
|SKBNK
|1,85
|110.433.590
|% 1,65
|
|SISE
|6,61
|99.421.552
|% -0,30
|
|ODAS
|3,57
|213.128.413
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,85
|110.433.590
|% 1,65
|
|TSKB
|2,14
|118.248.871
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,79
|58.276.190
|% 0,56
|
|ALBRK
|1,72
|45.625.558
|% 1,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4426
|8,4499
|% 0,40
|
|Euro
|9,9943
|10,0024
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,0566
|11,1121
|% 0,25
|
|Frank
|9,3246
|9,3808
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2462
|2,2575
|% 0,41
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-7,25
|
|Altın Gr.
|527
|528
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,81
|