***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 10:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887048
BIST
11:381.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 27,62
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:388,2491
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -0,2702
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:389,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -0,3280
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:38520,66
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -14,16
|Açılış
|: 520,66
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ACSEL
|18,37
|17.993.398
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.769.343
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|187.728.375
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.298.280.385
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|337.495.071
|% 4,58
|
|ODAS
|3,65
|311.182.611
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,42
|296.096.850
|% 3,86
|
|KRDMD
|3,53
|274.324.389
|% 2,32
|
|GARAN
|7,32
|1.298.280.385
|% 4,87
|
|SKBNK
|1,50
|187.728.375
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,42
|296.096.850
|% 3,86
|
|TSKB
|2,19
|188.032.113
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,83
|157.716.691
|% 1,67
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2404
|8,2502
|% -3,16
|
|Euro
|9,7880
|9,8069
|% -3,16
|
|Sterlin
|10,8422
|10,8966
|% -2,95
|
|Frank
|9,1550
|9,2101
|% -2,89
|
|Riyal
|2,1968
|2,2078
|% -3,00
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|8,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-12,51
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
11:36
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11:50ISCTR
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11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 2.16 ) 1, 092
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11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, MARKA, YAPRK, RODRG, DIRIT, EUKYO, BRKSN, TKURU, EMNIS, DAGHL
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11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, EUYO, UZERB, ATSYH, MEGAP