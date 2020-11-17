***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 12:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888862
BIST
15:391.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -20,48
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:397,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:399,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:39470,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,54
|Açılış
|: 470,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:38
|SAFKR
|7,92
|84.797.613
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.856
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.634.167
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.269.827
|% -9,78
|
|FLAP
|8,46
|247.448.106
|% -9,52
|
|GARAN
|8,63
|3.427.979.694
|% -3,58
|
|KRDMD
|4,28
|1.024.159.878
|% -2,28
|
|THYAO
|11,64
|971.086.355
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,05
|857.982.456
|% -4,12
|
|YKBNK
|2,77
|806.053.312
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,91
|779.183.367
|% 1,06
|
|GARAN
|8,63
|3.427.979.694
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,77
|806.053.312
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|1.024.159.878
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|259.153.466
|% -1,97
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7466
|7,7527
|% 0,60
|
|Euro
|9,1985
|9,2100
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 1,03
|
|Frank
|8,4796
|8,5306
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0609
|2,0712
|% 0,54
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,53
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|8,16
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,12
|