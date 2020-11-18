***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 11:26
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889046
BIST
16:401.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
16:407,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
16:409,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
16:40464,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,32
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler16:38
|YYAPI
|1,32
|134.222.817
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.365.721
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.719.910
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.541.857
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,58
|389.364.275
|% -8,23
|
|MEPET
|3,18
|65.672.158
|% -7,56
|
|GARAN
|8,70
|5.899.947.683
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,87
|2.837.789.598
|% 7,49
|
|KRDMD
|4,54
|2.462.496.284
|% 8,61
|
|AKBNK
|6,19
|1.480.488.744
|% 3,34
|
|THYAO
|11,67
|1.162.368.329
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,87
|2.837.789.598
|% 7,49
|
|GARAN
|8,70
|5.899.947.683
|% 3,33
|
|KRDMD
|4,54
|2.462.496.284
|% 8,61
|
|SKBNK
|1,49
|447.624.186
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,92
|519.700.160
|% 0,52
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7067
|7,7126
|% 0,17
|
|Euro
|9,1422
|9,1499
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,1928
|10,2439
|% 0,19
|
|Frank
|8,4210
|8,4718
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0485
|2,0588
|% 0,09
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|-41,00
|
|Tam
|3.073
|3.153
|-39,02
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|-18,87
|
|Çeyrek
|745
|762
|-9,44
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:54BFREN
Yüzde 7.28 oranında artışla 1, 075.10 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 522 adet işlem
-
16:52BERA
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 880, 636 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 38 artarak (% 2.10 ) 1, 427
-
16:51XU100
Endeks 1, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 27, 580.00 milyon TL de
-
16:51SAFKR
Yüzde 6.06 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 492, 744 adet işlem