***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 10:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889694
BIST
11:521.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 16,62
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:527,8908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:529,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:52461,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,76
|Açılış
|: 461,87
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ALCAR
|233,20
|48.470.646
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.587.537
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.741.318
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|119,40
|25.704.710
|% -7,14
|
|YONGA
|30,00
|127.650
|% -4,64
|
|DOAS
|28,94
|12.084.074
|% -4,49
|
|GARAN
|9,29
|1.947.273.692
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,16
|1.295.502.419
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,05
|1.099.740.183
|% 3,74
|
|GUBRF
|51,05
|646.593.644
|% 1,59
|
|THYAO
|11,97
|498.606.796
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.295.502.419
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,05
|1.099.740.183
|% 3,74
|
|GARAN
|9,29
|1.947.273.692
|% 2,43
|
|TSKB
|2,49
|268.007.194
|% 4,62
|
|SKBNK
|1,49
|142.517.124
|% 0,68
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8834
|7,8908
|% 0,04
|
|Euro
|9,3678
|9,3735
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5296
|% 0,04
|
|Frank
|8,6031
|8,6549
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% -0,33
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-82,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|-93,56
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-45,26
|
|Çeyrek
|742
|760
|-22,63
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,28
|46,28
|0,24
|