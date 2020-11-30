***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 11:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890500
BIST
13:321.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -17,45
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:327,7844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7635
13:329,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0223
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3049
13:32443,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,65
|Açılış
|: 443,90
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SELEC
|12,54
|179.225.278
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.083.827
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.669.457
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,52
|50.771.531
|% 9,93
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|EKGYO
|2,20
|1.423.597.602
|% 1,38
|
|GARAN
|9,03
|1.092.190.185
|% -1,63
|
|PETKM
|4,28
|846.833.723
|% 1,18
|
|KRDMD
|5,06
|570.580.860
|% -1,94
|
|AKBNK
|6,24
|480.527.181
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,20
|1.423.597.602
|% 1,38
|
|TEKTU
|2,12
|426.301.071
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|461.868.986
|% -6,22
|
|PETKM
|4,28
|846.833.723
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,93
|390.539.418
|% -2,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7807
|7,7827
|% -0,40
|
|Euro
|9,3204
|9,3297
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3407
|10,3926
|% -0,16
|
|Frank
|8,5813
|8,6330
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0695
|2,0799
|% -0,37
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.953
|2.998
|-42,00
|
|Tam
|2.940
|3.014
|-43,22
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-20,91
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|47,32
|47,32
|-0,93
|