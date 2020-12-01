***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 09:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 30.11.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890668
BIST
10:451.300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.300
10:457,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8810
En Düşük
7,7988
10:459,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0912
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4360
En Düşük
9,3064
10:45450,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,37
|Açılış
|: 450,39
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,43
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:43
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|41.935.232
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.653.393
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.947.071
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|37.372.072
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|TKNSA
|12,84
|221.029.745
|% 5,85
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,47
|59.941.180
|% 1,38
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8586
|7,8655
|% 0,51
|
|Euro
|9,4092
|9,4172
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4484
|10,5008
|% 0,47
|
|Frank
|8,6011
|8,6529
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0808
|2,0912
|% 0,02
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,10
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|