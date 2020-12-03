***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 11:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 02.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891141
BIST
12:311.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:317,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:319,5085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:31462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:31
|INVEO
|34,98
|25.909.748
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.504.770
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|509.195.617
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.634.681
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.459.456.075
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.459.456.075
|% -6,70
|
|GARAN
|9,19
|1.109.780.759
|% -0,33
|
|PETKM
|4,35
|793.422.737
|% 2,84
|
|THYAO
|12,32
|731.206.902
|% 0,57
|
|KRDMD
|5,05
|641.135.545
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|1.459.456.075
|% -6,70
|
|PETKM
|4,35
|793.422.737
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,18
|351.321.104
|% 0,46
|
|CEMAS
|2,56
|398.711.606
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,05
|641.135.545
|% 0,00
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8420
|7,8470
|% -0,19
|
|Euro
|9,5001
|9,5085
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4722
|10,5247
|% -0,04
|
|Frank
|8,7267
|8,7793
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0832
|2,0937
|% -0,30
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|41,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,57
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,14
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,40
|48,40
|0,15
|