***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 10:22
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 03.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891338
BIST
11:371.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:377,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:379,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:37461,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 461,94
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RYGYO
|6,71
|28.405.456
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.164.180
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.316.663
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.070.594
|% -7,48
|
|KENT
|448,90
|4.515.357
|% -6,28
|
|TSKB
|1,99
|818.769.545
|% -3,40
|
|GARAN
|9,16
|457.441.199
|% -0,43
|
|SISE
|6,98
|331.661.973
|% -0,14
|
|TKNSA
|16,20
|309.272.472
|% 0,43
|
|SELEC
|17,99
|295.333.788
|% 7,92
|
|TSKB
|1,99
|818.769.545
|% -3,40
|
|IHLAS
|1,20
|152.481.258
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|231.200.934
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,32
|96.666.615
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,64
|186.269.370
|% -0,38
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7991
|7,8061
|% 0,44
|
|Euro
|9,4834
|9,4946
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4656
|10,5181
|% 0,40
|
|Frank
|8,7174
|8,7699
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0731
|2,0835
|% 0,34
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,71
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,72
|49,72
|1,01
|