***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 09:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892011
BIST
11:151.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:157,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8305
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:159,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:15468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.726.285
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.394.750
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.996.655
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|5.920.174
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|BANVT
|37,22
|6.233.256
|% -7,83
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|THYAO
|12,46
|476.250.364
|% 1,55
|
|EREGL
|13,01
|414.367.384
|% 6,38
|
|SASA
|19,85
|366.864.775
|% -3,55
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|TSKB
|1,87
|357.601.119
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,85
|292.182.361
|% -2,73
|
|YYAPI
|1,61
|90.348.142
|% 5,92
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8181
|7,8203
|% 0,14
|
|Euro
|9,4717
|9,4787
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4492
|% -0,20
|
|Frank
|8,7450
|8,7976
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% 0,19
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|-0,50
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:29ISDMR
Yüzde 5.55 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 933 adet işlem
-
11:27SILVR
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 734 adet işlem
-
11:26GEDIK
Yüzde 4.86 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 146 adet işlem
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.10 ) 1, 210
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, KRVGD, ROYAL, SNPAM, UMPAS, COSMO, SELEC, SNKRN