***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 10:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892248
BIST
11:581.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:587,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:589,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:58468,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,22
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AKFGY
|4,73
|19.236.524
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.626.476
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.737
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.163.252
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,60
|222.819.109
|% -6,47
|
|IZMDC
|17,76
|17.609.605
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,56
|984.538.107
|% 0,82
|
|PETKM
|4,88
|877.949.585
|% -0,20
|
|SISE
|7,13
|875.348.246
|% 0,00
|
|SELEC
|18,90
|649.537.216
|% 4,07
|
|KRDMD
|5,18
|607.990.548
|% -0,96
|
|PETKM
|4,88
|877.949.585
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,07
|278.516.714
|% 0,98
|
|SISE
|7,13
|875.348.246
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|607.990.548
|% -0,96
|
|ODAS
|3,62
|398.935.155
|% 1,97
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8236
|7,8279
|% 0,11
|
|Euro
|9,4899
|9,4930
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4738
|10,5264
|% 0,62
|
|Frank
|8,7817
|8,8346
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0797
|2,0902
|% 0,10
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-6,45
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|0,63
|
Seans Raporu
11:58
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