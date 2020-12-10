***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 10:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892601
BIST
11:291.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:297,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8740
En Düşük
7,8188
11:299,5304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0783
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5304
En Düşük
9,4454
11:29463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:27
|EUKYO
|4,07
|2.810.362
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.679.034
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.158.627
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,84
|58.225.587
|% -5,96
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|SELEC
|17,30
|342.779.565
|% -3,78
|
|IZMDC
|16,56
|14.505.243
|% -3,72
|
|KRDMD
|5,29
|880.176.237
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|743.419.563
|% 1,90
|
|SISE
|7,14
|742.835.836
|% 1,56
|
|ODAS
|3,80
|495.256.495
|% 2,70
|
|GARAN
|9,35
|489.848.207
|% 0,75
|
|KRDMD
|5,29
|880.176.237
|% 3,93
|
|PETKM
|4,83
|743.419.563
|% 1,90
|
|ODAS
|3,80
|495.256.495
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,05
|349.596.727
|% -2,24
|
|SISE
|7,14
|742.835.836
|% 1,56
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8672
|7,8715
|% 0,60
|
|Euro
|9,5220
|9,5318
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,4273
|10,4796
|% -0,16
|
|Frank
|8,7941
|8,8471
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0868
|2,0972
|% 0,42
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,02
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 06 artarak (% 0.50 ) 1, 224
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, LINK, POLTK, DITAS, OLMIP, EUKYO, UMPAS, SILVR, BALAT
-
11:42
EUYO, BRYAT, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
SELEC, IZMDC, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:42
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 101 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem