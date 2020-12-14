***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 11:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892980
BIST
12:411.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:417,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:419,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0956
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:41464,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,07
|Açılış
|: 464,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:41
|VERTU
|10,67
|27.369.183
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.530.662
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,46
|37.209.688
|% -6,65
|
|SISE
|7,37
|1.295.818.308
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,89
|1.167.024.064
|% 6,16
|
|THYAO
|12,73
|1.121.086.001
|% 2,58
|
|GARAN
|9,72
|941.837.972
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,36
|877.761.589
|% 0,56
|
|SISE
|7,37
|1.295.818.308
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|819.671.008
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,36
|877.761.589
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,09
|501.708.632
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,14
|452.351.351
|% 2,61
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8858
|7,8926
|% 0,64
|
|Euro
|9,5893
|9,5990
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,5578
|10,6108
|% 2,09
|
|Frank
|8,8838
|8,9373
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1000
|2,1106
|% 0,74
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,39
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|0,41
|