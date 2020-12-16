***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 10:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893328
BIST
11:171.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:177,7988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:179,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:17464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,90
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.021.208
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,49
|75.808.378
|% -9,03
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|POLTK
|312,00
|97.032
|% -5,45
|
|GARAN
|9,79
|776.667.967
|% 1,45
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,20
|479.733.354
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|448.560.143
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|270.334.818
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,64
|308.275.746
|% 6,88
|
|SISE
|7,36
|717.778.355
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|394.497.488
|% 1,25
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7990
|% -0,47
|
|Euro
|9,4890
|9,4964
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,4658
|10,5183
|% -0,38
|
|Frank
|8,7556
|8,8083
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0681
|2,0785
|% -0,69
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,81
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|-0,17
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:27AVOD
Yüzde 8.99 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 651, 950 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 24 artarak (% 0.79 ) 1, 559
-
11:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
-
11:26XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 8, 136.00 milyon TL de
-
11:23ISMEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 051 adet işlem