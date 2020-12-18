***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 10:30
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 17.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893791
BIST
11:501.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:507,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:509,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0168
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:50466,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 466,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALCAR
|281,10
|34.143.169
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.582.797
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.514.489
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.124.317
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.983.761
|% -9,98
|
|KARTN
|3.145,30
|211.911.827
|% -5,85
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|PGSUS
|77,15
|793.678.380
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|TCELL
|16,18
|430.993.148
|% 2,34
|
|GARAN
|9,79
|336.123.482
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|597.937.746
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.235.056.337
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,39
|193.901.736
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|113.208.865
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,13
|205.893.338
|% 1,62
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6946
|7,6984
|% -0,06
|
|Euro
|9,4369
|9,4410
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,4126
|10,4649
|% -0,01
|
|Frank
|8,6766
|8,7288
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,77
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,34
|51,34
|-0,16
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Seans Raporu
11:48
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