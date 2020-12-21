***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 11:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894043
BIST
12:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,44
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:487,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:489,3245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:48464,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,63
|Açılış
|: 464,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:48
|BOSSA
|15,40
|16.293.766
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.751.434
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.760.829
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.315.316
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,22
|1.164.781.123
|% 2,13
|
|TSKB
|1,91
|1.095.547.704
|% 3,80
|
|THYAO
|12,31
|996.156.497
|% -5,02
|
|GARAN
|9,70
|658.028.676
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,15
|587.328.828
|% -2,71
|
|TSKB
|1,91
|1.095.547.704
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,15
|587.328.828
|% -2,71
|
|ODAS
|4,03
|358.291.203
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,42
|120.676.736
|% -1,39
|
|THYAO
|12,31
|996.156.497
|% -5,02
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6506
|7,6544
|% 0,34
|
|Euro
|9,3164
|9,3245
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0906
|10,1412
|% -1,69
|
|Frank
|8,5862
|8,6380
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0352
|2,0454
|% 0,39
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-1,95
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-7,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|-5,17
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-2,50
|
|Çeyrek
|742
|759
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,19
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|-2,45
|