***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.2.8 .maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır" hükmü gereği Mapfre Genel Sigorta tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ve poliçe şartları dahilindeki iştirakleri için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan ve 100.000.000 Euro'ya kadar teminat sağlayan bir Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış olup Şirketimiz de bu poliçe hükümlerinden faydalanmaktadır".''Bahsi geçen poliçe limiti poliçe kapsamındaki tüm şirketler için tanımlanan ortak bir limittir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894188BIST