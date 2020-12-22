***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 10:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.2.8 .maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır" hükmü gereği Mapfre Genel Sigorta tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ve poliçe şartları dahilindeki iştirakleri için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan ve 100.000.000 Euro'ya kadar teminat sağlayan bir Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış olup Şirketimiz de bu poliçe hükümlerinden faydalanmaktadır".
''Bahsi geçen poliçe limiti poliçe kapsamındaki tüm şirketler için tanımlanan ortak bir limittir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894188
BIST
13:311.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:317,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
13:319,3227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0286
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
13:31459,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,20
|Açılış
|: 459,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,94
BIST En Aktif Hisseler13:29
|CLEBI
|143,00
|94.268.747
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.718.746
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.508.266
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|429.918.942
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|20.181.086
|% -8,71
|
|KARTN
|2.472,20
|280.413.402
|% -8,64
|
|GARAN
|9,91
|947.127.579
|% 1,43
|
|THYAO
|12,54
|944.544.430
|% 2,62
|
|ODAS
|4,09
|616.168.846
|% -0,49
|
|TSKB
|1,86
|566.768.249
|% -2,11
|
|OTKAR
|292,00
|537.161.148
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|566.768.249
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|349.861.519
|% 2,37
|
|ODAS
|4,09
|616.168.846
|% -0,49
|
|ALBRK
|2,09
|239.251.170
|% 1,95
|
|PETKM
|4,85
|509.360.525
|% 2,32
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6168
|7,6204
|% -0,27
|
|Euro
|9,3105
|9,3177
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,1759
|10,2269
|% -0,69
|
|Frank
|8,5735
|8,6252
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0266
|2,0367
|% -0,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-1,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-32,99
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|-15,96
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-0,61
|