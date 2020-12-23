***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 09:56
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894370
BIST
11:101.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:107,6348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:109,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:10458,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 458,69
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:10
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.081.788
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|19.848.533
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|225.471.063
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|488.095.535
|% 0,60
|
|TSKB
|1,86
|298.245.401
|% 0,54
|
|OYAKC
|8,91
|282.317.752
|% 4,95
|
|ALARK
|7,82
|269.742.178
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,17
|264.124.372
|% 0,46
|
|TSKB
|1,86
|298.245.401
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,17
|264.124.372
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,45
|118.989.166
|% 0,69
|
|HLGYO
|3,73
|225.471.063
|% -9,90
|
|YYAPI
|1,87
|106.471.689
|% 5,06
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6281
|7,6348
|% -0,32
|
|Euro
|9,2940
|9,3076
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,2270
|10,2782
|% 0,27
|
|Frank
|8,5600
|8,6115
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% -0,27
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|7,27
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,06
|
|B. Petrol
|49,73
|49,73
|-0,35
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:24TURGG
Yüzde 4.16 oranında artışla 91.35 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 225 adet işlem
-
11:22ALARK
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 906, 586 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, YKBNK
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 32 artarak (% 0.74 ) 1, 272
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, EMNIS, GUBRF, SNKRN, PEKGY