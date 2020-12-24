***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 10:37
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894718
BIST
11:531.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
11:537,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
11:539,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
11:53461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler11:51
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.306.339
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|30.727.211
|% 9,95
|
|INTEM
|27,02
|7.053.585
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|GEDZA
|28,24
|23.359.785
|% -6,61
|
|HLGYO
|3,50
|519.268.565
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,91
|484.109.034
|% -6,13
|
|THYAO
|12,73
|815.839.011
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,56
|613.112.881
|% -1,27
|
|ECILC
|7,64
|609.925.464
|% 4,95
|
|HLGYO
|3,50
|519.268.565
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,91
|484.109.034
|% -6,13
|
|SKBNK
|1,56
|613.112.881
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,91
|484.109.034
|% -6,13
|
|HLGYO
|3,50
|519.268.565
|% -6,17
|
|TSKB
|1,87
|186.972.698
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,14
|190.209.027
|% -1,83
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6452
|7,6495
|% 0,12
|
|Euro
|9,3289
|9,3371
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,3527
|10,4047
|% 0,61
|
|Frank
|8,5787
|8,6304
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,99
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|16,06
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|7,77
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,06
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,02
|