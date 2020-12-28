***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 13:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895118
BIST
17:591.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
17:597,4282
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1581
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4107
17:599,0857
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1563
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0481
17:59452,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,94
|Açılış
|: 452,65
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OTKAR
|306,90
|625.725.736
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|7.072.952
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.804,30
|353.650.480
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.356.083
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|28.884.323
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,70
|5.234.503
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.337.325
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,96
|22.469.900
|% -9,83
|
|BRSAN
|27,98
|728.198.358
|% -7,66
|
|ROYAL
|3,50
|777.507
|% -7,65
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.356.083
|% 10,00
|
|KOZAL
|94,85
|1.512.904.203
|% 0,16
|
|SISE
|7,24
|1.400.178.838
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,57
|790.452.332
|% 3,34
|
|BRSAN
|27,98
|728.198.358
|% -7,66
|
|SKBNK
|1,56
|700.370.954
|% 3,31
|
|SISE
|7,24
|1.400.178.838
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,57
|790.452.332
|% 3,34
|
|ODAS
|3,84
|515.804.618
|% -1,29
|
|TEKTU
|2,11
|267.474.732
|% 7,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4178
|7,4282
|% -2,08
|
|Euro
|9,0673
|9,0857
|% -1,69
|
|Sterlin
|10,0207
|10,0710
|% -2,22
|
|Frank
|8,3393
|8,3896
|% -1,68
|
|Riyal
|1,9750
|1,9849
|% -2,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|15,31
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,02
|