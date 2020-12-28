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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.12.2020 13:44



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.12.2020 tarihinde pay başına net  aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895118


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Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,64 26,68 0,86  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 0,07  
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