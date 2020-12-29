***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 09:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895315
BIST
11:441.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:447,4124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:449,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:44448,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 448,06
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ARZUM
|24,86
|21.978.627
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.954.691
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.838.203
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,60
|6.233.885
|% -6,80
|
|BRKSN
|8,34
|1.902.288
|% -6,61
|
|BRYAT
|473,00
|119.757.844
|% -5,87
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|74,05
|1.048.615.387
|% 5,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|SASA
|20,94
|534.137.865
|% 7,49
|
|KARTN
|106,50
|488.411.179
|% 3,00
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,53
|259.920.673
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,55
|152.862.952
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|298.512.018
|% -0,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4124
|% -0,35
|
|Euro
|9,0705
|9,0787
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9822
|10,0322
|% 0,16
|
|Frank
|8,3285
|8,3786
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,40
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|7,78
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|
Seans Raporu
11:44
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