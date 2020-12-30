***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 10:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 29.12.2020 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895548
BIST
13:011.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,02
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:017,3425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0529
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:019,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0450
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:01443,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,10
|Açılış
|: 443,65
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TGSAS
|11,56
|113.897.015
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.766.358
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.166.621
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.397
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.138.368
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,15
|10.261.801
|% -9,53
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|CELHA
|18,79
|1.078.694
|% -4,28
|
|INVEO
|47,10
|39.902.932
|% -3,88
|
|GUBRF
|82,55
|1.680.386.367
|% 7,98
|
|ASELS
|18,67
|1.673.398.995
|% 4,30
|
|HALKB
|5,67
|1.181.545.699
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.129.504.278
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,76
|956.877.025
|% 2,37
|
|HALKB
|5,67
|1.181.545.699
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,76
|956.877.025
|% 2,37
|
|ODAS
|3,97
|722.946.461
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,18
|364.319.140
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,07
|449.323.517
|% 0,33
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3404
|7,3425
|% -0,72
|
|Euro
|8,9961
|9,0137
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,9433
|9,9932
|% -0,07
|
|Frank
|8,2687
|8,3186
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,63
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,38
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-8,67
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,19
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
|